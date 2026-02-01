Пинчук о том, какое экзотическое блюдо пробовал: «Однажды в Китае думал, что ем наггетсы, а оказалось, что это гусеница в панировке!»

— Какое блюдо в свободное время любите приготовить сами?
— Я очень люблю драники и, если есть время, могу их приготовить сам. Нравится сам процесс, правда, картошку я тру не руками на терке, а засовываю ее в блендер, так проще.
— Что готовите на скорую руку, когда надо быстро перекусить?
— Если на скорую руку, то делаю какие-то простые блюда, например макароны. Там заморачиваться не нужно: 10 минут — и готово. Еще можно приготовить тосты.
— Что самое экзотическое вы пробовали в своей жизни?
— Однажды в Китае, когда был там с юниорской сборной Беларуси на турнире, думал, что ем наггетсы, а оказалось, что это… гусеница в панировке!
— Какое блюдо белорусской кухни вам наиболее по душе?
— Тут все просто: драники! — сказал Пинчук.
