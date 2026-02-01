Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
0
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
11.25
X
7.40
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.65
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.75
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Трактор
3
П1
X
П2

Пинчук о том, какое экзотическое блюдо пробовал: «Однажды в Китае думал, что ем наггетсы, а оказалось, что это гусеница в панировке!»

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал, что в Китае попробовал гусеницу в панировке.

Источник: Спортс"

— Какое блюдо в свободное время любите приготовить сами?

— Я очень люблю драники и, если есть время, могу их приготовить сам. Нравится сам процесс, правда, картошку я тру не руками на терке, а засовываю ее в блендер, так проще.

— Что готовите на скорую руку, когда надо быстро перекусить?

— Если на скорую руку, то делаю какие-то простые блюда, например макароны. Там заморачиваться не нужно: 10 минут — и готово. Еще можно приготовить тосты.

— Что самое экзотическое вы пробовали в своей жизни?

— Однажды в Китае, когда был там с юниорской сборной Беларуси на турнире, думал, что ем наггетсы, а оказалось, что это… гусеница в панировке!

— Какое блюдо белорусской кухни вам наиболее по душе?

— Тут все просто: драники! — сказал Пинчук.

Шеф-повар «Динамо» Минск о меню хоккеистов: «Картошка — самый ходовой продукт. Мы ее варим, запекаем, делаем пюре. После побед балуем парней картошкой фри и наггетсами».