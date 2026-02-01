Кросби прослезился во время ролика о победе в Кубке Стэнли-2016. Флери, Куниц, Бонино, Хернквист посетили церемонию

На церемонии перед игрой с «Рейнджерс» чествовали чемпионскую команду «Питтсбурга» 2016 года.
Экс-тренер клуба Майк Салливан, ныне возглавляющий «Рейнджерс», был встречен бурными овациями со стороны зрителей.
Вместе с Кросби были нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Брайан Раст, а также защитник Крис Летанг.
Церемонию также посетили экс-генменеджер клуба Джим Рутерфорд и бывшие игроки команды Марк-Андре Флери, Крис Куниц, Паскаль Дюпуи, Патрик Хернквист, Карл Хагелин и Ник Бонино.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше