«Рейнджерс» забрали Иорио с драфта отказов «Сан-Хосе». Защитник во 2-й раз в сезоне сменил клуб таким способом

23-летний игрок во 2-й раз в этом сезоне сменил команду за счет уэйвера. В октябре прошлого года «Шаркс» забрали его с драфта отказов «Вашингтона».
«Кэпиталс» выбрали Иорио на драфте НХЛ-2021 под общим 55-м номером во втором раунде.
В этом сезоне Винсент провел 21 матч в НХЛ и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 4».
В составе фарм-клуба «Шаркс», куда его отправляли для набора формы после травмы, у него 0+7 в 6 матчах.
Ранее Иорио дважды выиграл Кубок Колдера в составе «Херши» — фарм-клуба «Кэпиталс».