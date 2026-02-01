Улльмарк отразил 26 из 27 бросков «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой матча. Вратарь «Оттавы» сыграл впервые с 27 декабря, он пропускал игры из-за проблем с психологическим здоровьем

Эта игра стала для 32-летнего шведа первой с 27 декабря.
Сегодня Улльмарк отразил 26 из 27 бросков «Девилс» и был признан первой звездой встречи.
Напомним, что в конце декабря Линус взял отпуск по личным причинам. После этого в соцсетях стали распространять информацию, что клуб дал игроку отгул на фоне семейного скандала, который произошел после измены хоккеиста жене.
Позднее Улльмарк рассказал, что покинул расположение команды из-за проблем с психологическим здоровьем. У него были приступы паники и тревоги.
В текущем сезоне НХЛ вратарь провел 29 матчей и одержал 15 побед, отражая в среднем 88,3% бросков при коэффициенте надежности 2,89.