Улльмарк отразил 26 из 27 бросков «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой матча. Вратарь «Оттавы» сыграл впервые с 27 декабря, он пропускал игры из-за проблем с психологическим здоровьем

Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1).

Эта игра стала для 32-летнего шведа первой с 27 декабря.

Сегодня Улльмарк отразил 26 из 27 бросков «Девилс» и был признан первой звездой встречи.

Напомним, что в конце декабря Линус взял отпуск по личным причинам. После этого в соцсетях стали распространять информацию, что клуб дал игроку отгул на фоне семейного скандала, который произошел после измены хоккеиста жене.

Позднее Улльмарк рассказал, что покинул расположение команды из-за проблем с психологическим здоровьем. У него были приступы паники и тревоги.

В текущем сезоне НХЛ вратарь провел 29 матчей и одержал 15 побед, отражая в среднем 88,3% бросков при коэффициенте надежности 2,89.