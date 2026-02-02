Василевский провел 15 матчей подряд без поражений в основное время при 14 победах. Это 3-я такая серия в истории «Тампы», рекорд (21) у самого Андрея

31-летний россиянин отразил 29 из 34 бросков (85,3%) в основное и дополнительное время. В серии буллитов он не пропустил ни разу после трех попыток игроков «Брюинс».
Победа стала для Василевского 14-й в последних 15 играх, при этом единственное поражение на отрезке было в серии буллитов.
Серия из 15 матчей без поражений в основное время (14−0−1) — 3-я в истории «Тампы».
Рекорд принадлежит самому Василевскому (21 игра в сезоне-2019/20, 19−0−2), на втором месте серия Николая Хабибулина (16 игр в сезоне-2022/03, 12 побед и 4 ничьи).
Добавим, что рекорд лиги принадлежит Питу Питерсу (27 игр в сезоне-1979/80, «Филадельфия», 22 победы и 5 ничьих).
Василевский подрался со Свайменом в матче «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели.