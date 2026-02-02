Шарипзянов и его жена купили матрасы для детской больницы в Омске. Об этом рассказала Виолетта: «Это капля в море в этом мире, но мы это сделали. Каждый может кому-то помочь»

Об этом Виолетта, супруга хоккеиста, рассказала в своем телеграм-канале.
"Наверное, многие помнят нашу историю с [магнитным] шариком, когда Рэмиллия решила проглотить его перед сном, и мы оказались в госбольнице.
Я поднимала эту тему в интернете, говоря, что в хирургическом детском отделении не должно быть таких матрасов, после чего многие поделились своими историями о том, в каких условиях они с детьми лечились в госбольницах.
Не хочется поднимать тему финансирования госучреждений, поэтому мы с мужем просто решили купить эти матрасы для хирургического отделения детской больницы. Это был первый раз, когда нас никто не просил о помощи, это была наша с мужем инициатива. В нескольких палатах само отделение сделало ремонт, и теперь там стало очень уютно.
Добро живет в каждом из нас, и каждый может дать начало доброму делу", — сказала Виолетта.
"Благотворительность — это то, о чем нужно говорить! Как минимум для того, чтобы люди знали где, кому, когда и чем нужно помочь.
Благотворительность — это не про миллионы. Благотворительность — это небезразличие и помощь ближнему. Благотворительность — это не только финансы. И мы уже об этом говорили! В том году в Омске люди приехали в деревню, чтобы почистить ото льда и снега территорию приюта для собак. И это тоже была огромная благотворительность!
В этот раз жизнь меня окунула туда, где все кричало о помощи, но об этом никто и нигде не говорит. Можно долго обсуждать тему «царской жизни» — как мне писали некие люди. Мол «а вот посмотрите на реалии», «посмотрите как живут в другом мире». Какой другой мир?..
Вот где проблема! Люди сами строят какие-то разные миры, судят людей по их деньгам — мол, есть деньги и бед не знают. Не надо так. Я верю, что в определенный момент ко мне приходят те, кому я должна помочь. В этот раз это было мое «интуитивное». Я захотела помочь именно тут, именно этим. Без их просьб.
Наша семья купила два вида матрасов по 34 шт., обновив все хирургическое отделение. И это капля в море в этом мире. Но мы это сделали. Невозможно помочь всем. Наша семья не может помочь всем, кто просит о помощи. Вот про что эта фраза «один в поле не воин». Но каждый в этом мире может кому-то помочь. От этого помощи станет больше, а нуждающихся в ней — меньше.
Начните доброе дело сами: 10 рублей в фонд; пакет корма в приют; пакет подгузников в дом малютки; почистить снег в приюте и т. д. Представьте, если это будет делать один человек, и если 10… 10 000… 1 000 000… разница существенная.
Говорите о благих делах! Окружающие будут видеть и слышать это. И тоже в какой то момент помогут нуждающимся. Это цепная реакция! Задайте тренд благотворительным делам! Ведь люди чаще всего начинают делать то, что считают нормой… крутым… трендовым.
Так может, мы задаем не те тренды, если благотворительность остается в тени?" — написала супруга хоккеиста.