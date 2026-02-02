Шарипзянов и его жена купили матрасы для детской больницы в Омске. Об этом рассказала Виолетта: «Это капля в море в этом мире, но мы это сделали. Каждый может кому-то помочь»

Наша семья купила два вида матрасов по 34 шт., обновив все хирургическое отделение. И это капля в море в этом мире. Но мы это сделали. Невозможно помочь всем. Наша семья не может помочь всем, кто просит о помощи. Вот про что эта фраза «один в поле не воин». Но каждый в этом мире может кому-то помочь. От этого помощи станет больше, а нуждающихся в ней — меньше.