Гришин об 1:2: «Меня посетил эффект дежавю на фоне предыдущего матча с “Салаватом”. День сурка, который мы никак не можем поменять»

Нам снова не получилось Вязовому забить больше одного гола, это нас, честно говоря, немного напрягает. Кажется, мы просто его одного не можем обыграть. Мы что‑то советуем ребятам, они пытаются сделать, но не удается. Может, нужен элемент неожиданности какой‑то. Кажется, много было бросков, но пробить не можем. У нас еще одна игра впереди, постараемся к этому матчу подготовиться. По одному голу забивать — это не дело.