Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.60
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.70
П2
4.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2

Гришин об 1:2: «Меня посетил эффект дежавю на фоне предыдущего матча с “Салаватом”. День сурка, который мы никак не можем поменять»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру против «Салавата Юлаева» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:2).

Источник: Спортс"

— В какой‑то момент меня посетил эффект дежавю на фоне матча 5 января (тогда в матче этих команд был зафиксирован такой же результат — Спортс«“). День сурка, который мы никак не можем поменять. Зоркин забил такой же гол, и игра была такая же. Может, чуть больше моментов в обе стороны, но малорезультативный матч.

Нам снова не получилось Вязовому забить больше одного гола, это нас, честно говоря, немного напрягает. Кажется, мы просто его одного не можем обыграть. Мы что‑то советуем ребятам, они пытаются сделать, но не удается. Может, нужен элемент неожиданности какой‑то. Кажется, много было бросков, но пробить не можем. У нас еще одна игра впереди, постараемся к этому матчу подготовиться. По одному голу забивать — это не дело.

— С каким фильмом можно эту ситуацию сравнить?

— А с каким фильмом сравнить эту ситуацию… «Могучие Утята», наверное. Может быть Вязовой специально настраивается на нас, мы же с ним работали когда‑то, может, не хочет Игорю Владимировичу проигрывать, — сказал Гришин.