Овечкин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории НХЛ, обогнав Робинсона. У Александра 751 передача в 1548 играх

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
За карьеру в рамках регулярок лиги — 1670 (919+751) балл в 1548 матчах.
Овечкин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории лиги, обогнав Ларри Робинсона (750 передач в 1384 играх). На 49-м месте идет Даг Уэйт (755 в 1238).
Среди россиян в истории лиги больше ассистов только у Евгения Малкина («Питтсбург», 862 в 1252, 27-е место в истории).
Среди игроков «Кэпиталс» — только Никлас Бэкстрем (762 в 1105).
