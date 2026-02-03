Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.40
П2
5.84
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
1
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
1.97
X
2.80
П2
5.94
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
2
:
СКА
3
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.45
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
04.02
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.02
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
04.02
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.02
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
04.02
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
04.02
Эдмонтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.60
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
04.02
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею

Казахстанские юниоры победили женскую сборную России на турнире в Астане.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла женскую команду России на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.

Встреча закончилась со счетом 9:4 (2:1, 5:1, 2:2) в пользу казахстанских хоккеистов. В составе российской сборной шайбы забросили Вероника Коржакова (5-я минута), Кристина Глухарева (23), Елизавета Шкалева (41) и Валерия Иванова (48). У команды Казахстана отличились Данил Челюк (6), Таир Бигаринов (17, 25, 36), Темирлан Айболулы (26, 29), Матвей Желтоножко (27), Жахангер Тлеухан (41) и Егор Кравченко (44).

Турнир в Астане, в котором также принимают участие сборная России из игроков не старше 16 лет и национальная команда Белоруссии из игроков не старше 17 лет, продлится до 5 февраля.