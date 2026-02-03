Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла женскую команду России на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 9:4 (2:1, 5:1, 2:2) в пользу казахстанских хоккеистов. В составе российской сборной шайбы забросили Вероника Коржакова (5-я минута), Кристина Глухарева (23), Елизавета Шкалева (41) и Валерия Иванова (48). У команды Казахстана отличились Данил Челюк (6), Таир Бигаринов (17, 25, 36), Темирлан Айболулы (26, 29), Матвей Желтоножко (27), Жахангер Тлеухан (41) и Егор Кравченко (44).
Турнир в Астане, в котором также принимают участие сборная России из игроков не старше 16 лет и национальная команда Белоруссии из игроков не старше 17 лет, продлится до 5 февраля.