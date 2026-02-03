Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти в себе силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»

Я рад, что ребята последние два матча — с ЦСКА и сейчас — провели на хорошем уровне. Это пока далеко от совершенства, но… Приятно видеть стремление и понимание того, где мы находимся. С характером, с рабочей этикой, с отношением к делу приходит результат и победы. Они могут приходить трудно. Эта победа была суперсложной, только по буллитам. Но два очка есть два очка, — сказал Ларионов.