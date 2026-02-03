Ричмонд
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти в себе силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе в игре с минским «Динамо» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

Команда прервала антирекордную серию поражений из 7 матчей.

— Играть на прекрасной арене в шикарном Минске — одно удовольствие. Надеюсь, игра не разочаровала. Хотя соперник взял одно очко, но мы взяли два. Хочу отметить ребят, нашу команду, за характер, за жажду, за страсть. И наших болельщиков, которые давно ждали победы — и она пришла.

Мы должны немного порадоваться этому успеху, а потом двигаться дальше.

— Как важно было прервать серию из семи поражений подряд?

— Любая серия, из побед или поражений, имеет начало и конец. Объяснить это очень сложно. Когда она началась, то вроде неплохие были матчи, и они могли завершиться в нашу пользу.

Это накапливалось, и это гораздо сложнее того, когда ты выдаешь серию из побед, и к тебе приходит уверенность. Ты попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти в себе силы, подход к каждому игроку, к команде. Продолжать верить в то, что ты делаешь.

Я рад, что ребята последние два матча — с ЦСКА и сейчас — провели на хорошем уровне. Это пока далеко от совершенства, но… Приятно видеть стремление и понимание того, где мы находимся. С характером, с рабочей этикой, с отношением к делу приходит результат и победы. Они могут приходить трудно. Эта победа была суперсложной, только по буллитам. Но два очка есть два очка, — сказал Ларионов.

СКА прервал антирекордную серию поражений из 7 матчей, обыграв «Динамо» Минск (4:3 Б). Команда Ларионова идет 8-й на Западе.