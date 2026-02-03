Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, и я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»

Это прозвище появилось, когда Дэн Джирарди и Брэйдон Коберн, ранее выступавшие за «Тампу», начали называть его так на тренировках.
"Они знают, что я люблю кошек, и я большой. Думаю, это простой рецепт (смеется).
Эти двое начали называть меня Большой кот, и это прозвище прижилось. Мне оно нравится. Отличное прозвище. Я очень ценю, что у меня такое классное прозвище", — сказал Василевский.
Андрей Василевский: «Люблю кошек, в них столько свэга. Собаки привязываются к хозяевам, а котам плевать, рядом ты или нет — им никто не нужен для выживания».