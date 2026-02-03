Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.70
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.26
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, и я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о прозвище Большой кот.

Источник: Спортс"

Это прозвище появилось, когда Дэн Джирарди и Брэйдон Коберн, ранее выступавшие за «Тампу», начали называть его так на тренировках.

"Они знают, что я люблю кошек, и я большой. Думаю, это простой рецепт (смеется).

Эти двое начали называть меня Большой кот, и это прозвище прижилось. Мне оно нравится. Отличное прозвище. Я очень ценю, что у меня такое классное прозвище", — сказал Василевский.

Андрей Василевский: «Люблю кошек, в них столько свэга. Собаки привязываются к хозяевам, а котам плевать, рядом ты или нет — им никто не нужен для выживания».