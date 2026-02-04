Пономарев об «Авангарде»: «Мы — наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго “Алик”, он проявляется и игра идет наперекосяк. 17 матчей осталось, чтобы избавиться от раздво

Команда из Омска выиграла 8-й матч подряд.
"8-я победа подряд. Мы — это наш самый главный соперник.
Такое ощущение, что у нашей команды есть свое альтер эго «Алик», который иногда может в течение игры проявляться в каком-то своем образе и сразу игра идет наперекосяк. Сегодня он пришел во втором периоде, а в третьем его и след простыл.
17 игр осталось, чтобы избавиться от нашего раздвоения личности.
Спасибо огромное за поддержку, в который раз убеждаюсь, что мы не просто команда из Омска, а мы народная команда", — написал Пономарев в своем телеграм-канале.