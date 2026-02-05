Фазель о бане России: «Это политика. Чиновники не соблюдают собственные регламенты. По уставу, решения должны быть свободными от дискриминации, а мы просто отодвигаем этот аспект»

"Очень жалко, когда чиновники из федераций — я имею в виду не только хоккей, но в целом все зимние виды спорта — не соблюдают свои собственные регламенты.
В уставах международных спортивных федераций говорится, что решения должны быть свободными от какой-либо дискриминации: половой, расовой, религиозной, а также политической, а мы просто забываем об этом и этот аспект отодвигаем.
Принимая решение несколько месяцев назад, Спортивный арбитражный суд (CAS) наконец подчеркнул, что прежние резолюции, направленные против российского спорта, противоречили уставам различных федераций и даже в целом правилам олимпийского движения. Это факт. И это политика", — сказал Фазель.
Рене Фазель: «Россия входит в число шести великих хоккейных держав. Нельзя заменить матчи Швеции, Финляндии, Канады, Америки с россиянами играми с Австрией или Латвией. Это не одно и то же».