Борис Майоров: «Открываю российскую газету — полторы страницы про НХЛ. У нас своих проблем нет? А вы мне про Овечкина… Предпочитаю Малкина, Кучерова и Панарина»

Наши газеты должны писать про наших. Почему такое большое внимание уделяется НХЛ? У нас своих проблем, что ли, не хватает в хоккее? Их достаточно. Так напишите, почему загибается та или иная команда, и наоборот. Пусть простой российский болельщик про это знает.