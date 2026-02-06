Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Борис Майоров: «Открываю российскую газету — полторы страницы про НХЛ. У нас своих проблем нет? А вы мне про Овечкина… Предпочитаю Малкина, Кучерова и Панарина»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о внимании российской прессы к НХЛ.

Источник: Спортс"

— Недавно вы сказали: «Я вообще не хочу разговаривать об Овечкине». С чем это связано?

— Я не интересуюсь НХЛ. Это основной посыл. Я, например, открываю российскую газету — там полторы страницы про НХЛ, и лишь половина страницы про наш родной, отечественный хоккей.

А мне на НХЛ наплевать! Я хочу знать проблемы нашего хоккея, что делается в командах.

А вы мне про Овечкина… Как к человеку я отношусь к нему абсолютно нормально. Но Овечкин в другой сфере — в НХЛ, которая меня не интересует.

— Вы понимаете, почему про российский хоккей говорят меньше, чем про НХЛ?

— Понятия не имею.

Наши газеты должны писать про наших. Почему такое большое внимание уделяется НХЛ? У нас своих проблем, что ли, не хватает в хоккее? Их достаточно. Так напишите, почему загибается та или иная команда, и наоборот. Пусть простой российский болельщик про это знает.

Единственное, на что обращаю внимание в НХЛ, -игровое время наших хоккеистов. Вот это интересно. Это говорит о том, насколько человек задействован и как его ценят.

И я не против Овечкина. Но, если уж на то пошло, у каждого человека есть свои вкусы.

И вот Овечкин — игрок не моего вкуса. Я предпочитаю Малкина, Кучерова и Панарина.

Но если вы меня спросите, взял бы я Овечкина в команду, ответил бы, что взял бы. Пусть играет и забивает, ради Бога. Но, повторюсь, Овечкин — игрок не моего вкуса, — сказал Борис Майоров.