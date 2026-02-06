Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Алексей Касатонов: «Олимпиаду показывать нельзя. Как можно не взять Овечкина на Игры? Главная легенда НХЛ. Российским хоккеистам не дают писать победную историю»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде без сборной России и отметил, что Игры нельзя показывать по телевидению.

Источник: Спортс"

"Мне просто хочется понять этих людей, которые приняли решение о недопуске сборной России на Олимпийские игры…

Как можно не взять Александра Овечкина на Олимпиаду? На сегодняшний день он является главной легендой НХЛ, самый результативный игрок в истории всех чемпионатов. Тем более он капитан «Вашингтона»! Это была бы такая сильная реклама! Как можно не дать ему сыграть крайнюю Олимпиаду в карьере?

Сборная СССР и России всегда участвовали в создании того хоккея, который мы видим сегодня. Сколько мы ездили в ту же Европу, Канаду и Америку… Тогда мы играли с ними на высоком уровне и создавали нынешний хоккей.

А сегодня их наследники без всякого уважения запрещают нашей сборной ехать на Олимпиаду. Сборная России точно была бы одной из лучших на этих соревнованиях!

Этим решением представители МОК унижают сами себя. Они отбрасывают хоккей назад… Я считаю неправильно, что российских спортсменов не допускают до Олимпиады.

Я согласен с мнениями, что показывать эти Игры по телевидению нельзя. Когда эти люди запрещают нас и наш хоккей, то о чем здесь говорить? Недопустимо, чтобы решили, что для нас это норма.

Я это говорю честно, и не как болельщик, а как хоккеист, который играл в НХЛ, который создавал сегодняшнюю лигу и который выигрывал очень важные матчи.

Российским хоккеистам не дают писать победную историю, но мы знаем и верим, что наш хоккей и есть история победителей", — сказал Алексей Касатонов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше