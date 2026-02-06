Алексей Касатонов: «Олимпиаду показывать нельзя. Как можно не взять Овечкина на Игры? Главная легенда НХЛ. Российским хоккеистам не дают писать победную историю»

Как можно не взять Александра Овечкина на Олимпиаду? На сегодняшний день он является главной легендой НХЛ, самый результативный игрок в истории всех чемпионатов. Тем более он капитан «Вашингтона»! Это была бы такая сильная реклама! Как можно не дать ему сыграть крайнюю Олимпиаду в карьере?