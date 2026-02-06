Ричмонд
Матч-центр
Юрий Новиков: «Панарин ищет, где ему комфортнее. Он уже вошел в элиту мирового хоккея, не всегда величие определяется Кубком Стэнли»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о форварде Артемии Панарине.

Ранее «Рейнджерс» обменяли Панарина в «Лос-Анджелес». Форвард согласовал с «Кингс» контракт на 2 года с кэпхитом 11 млн долларов.

— Панарин ищет, где ему комфортнее. Но самое главное, что он уже вошел в элиту мирового хоккея, НХЛ. И не всегда это величие определяется Кубком Стэнли.

Мы Артемия воспринимаем как какого-то монстра на льду, а он остался мальчишкой с улыбкой на лице, с удовольствием к игре.

Он и забивает, и пасует, и пора уже говорить о нем более с серьезными эпитетами, чтобы это и до НХЛ дошло.

— Все наши звезды меркнут перед фамилией Овечкина?

— Александр на Эвересте, но обязательно надо смотреть на других, кто подает патроны, кто создает красоту хоккея. Важно не забывать об этих ребятах, — сказал Новиков.