Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Максим Джиошвили: «В Челябинске очень любят хоккей. В Москве бывало, что встречал кого-то в мерче “Динамо”. А здесь практически у каждого ребенка есть шапка, шарф, куртка “Трактора”

Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили высказался о своем обмене из «Динамо».

Источник: Спортс"

— Как вы восприняли новость об обмене? Как узнали? Как это произошло?

— Позвонил агент, сказал, что есть такой вариант. Я попросил время подумать. Он мне намекнул, что времени особо нет. Посидели, подумали с женой, родственниками и приняли решение, что лучше будет так сделать.

— Получается, у хоккеистов иногда есть выбор? Не перед фактом ставят?

— В моем случае так, потому что уже достиг определенного возраста и статуса неограниченно свободного агента, и в моем контракте есть строка «без обмена». В других случаях не спросили бы.

— Какое у вас первое впечатление о Челябинске? Вы здесь чуть больше месяца. Какие эмоции? Как вас приняли?

— На самом деле, коллектив отличный. В городе реально очень любят хоккей. Было необычно — идешь, а все дети в шапках «Трактора». Бывало в Москве, что встречал кого-то в мерче «Динамо». Но здесь практически у каждого ребенка есть шапка, шарф, куртка. Понимаешь ответственность.

Город реально живет хоккеем, болеет за команду. Надо доказывать, надо показывать хороший хоккей, выкладываться. Стараюсь это всегда делать.

— Вас уже узнавали на улицах?

— Было такое, да. Дети подходили. Город хоккейный, плюс я живу рядом с ареной. Поэтому, думаю, в черной куртке «Трактора» не так тяжело узнать, — сказал Джиошвили.