Максим Джиошвили: «В Челябинске очень любят хоккей. В Москве бывало, что встречал кого-то в мерче “Динамо”. А здесь практически у каждого ребенка есть шапка, шарф, куртка “Трактора”

— Как вы восприняли новость об обмене? Как узнали? Как это произошло?
— Позвонил агент, сказал, что есть такой вариант. Я попросил время подумать. Он мне намекнул, что времени особо нет. Посидели, подумали с женой, родственниками и приняли решение, что лучше будет так сделать.
— Получается, у хоккеистов иногда есть выбор? Не перед фактом ставят?
— В моем случае так, потому что уже достиг определенного возраста и статуса неограниченно свободного агента, и в моем контракте есть строка «без обмена». В других случаях не спросили бы.
— Какое у вас первое впечатление о Челябинске? Вы здесь чуть больше месяца. Какие эмоции? Как вас приняли?
— На самом деле, коллектив отличный. В городе реально очень любят хоккей. Было необычно — идешь, а все дети в шапках «Трактора». Бывало в Москве, что встречал кого-то в мерче «Динамо». Но здесь практически у каждого ребенка есть шапка, шарф, куртка. Понимаешь ответственность.
Город реально живет хоккеем, болеет за команду. Надо доказывать, надо показывать хороший хоккей, выкладываться. Стараюсь это всегда делать.
— Вас уже узнавали на улицах?
— Было такое, да. Дети подходили. Город хоккейный, плюс я живу рядом с ареной. Поэтому, думаю, в черной куртке «Трактора» не так тяжело узнать, — сказал Джиошвили.