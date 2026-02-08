Ричмонд
Морозов о Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге: «Благодарны губернатору Паслеру — он откликнулся и активно участвовал в организации. Он живет хоккеем, как и весь регион»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал выбор Екатеринбурга в качестве принимающей стороны Матча Звезд-2026. Событие проходит 7 и 8 февраля.

Источник: Спортс"

— Как Екатеринбург встречает участников FONBET Матча Звезд КХЛ?

— Здесь любят хоккей, живут им, классная, новая и комфортабельная «УГМК-Арена», все билеты проданы. Куда ни придешь, где ни побываешь за эти дни, все говорят только о хоккее. Игроки уже в раздевалках, готовятся порадовать всех болельщиков.

— Как вам «УГМК-Арена»? Какие ощущения от пребывания на стадионе?

— Мы скрупулезно относимся к выбору места проведения FONBET Недели Звезд и ориентируемся на новые арены, которые удобны как для зрителей, так и для игроков.

Здесь много просторных помещений, где можно провести развлечения для болельщиков. Люди приходят заранее, участвуют в активностях от партнеров, выигрывают призы. Это большой праздник и на арене, и вокруг дворца. Комфортная чаша, с любого места здорово видно всю площадку. Одно удовольствие находиться здесь.

Без принимающей стороны это не обходится, мы благодарны губернатору Денису Владимировичу Паслеру — он откликнулся, активно участвовал в организации. Он вчера был с нами на Кубке Вызова. Он живет хоккеем, как и весь регион, — сказал Морозов.

