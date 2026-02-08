Алексей Морозов: «Кто бы не хотел увидеть Овечкина на этой Олимпиаде? Это, наверное, его последние Игры были бы, мы бы все за это болели»

Ранее The New York Times, исходя из заявлений спортивных чиновников, сообщила, что санкции в отношении российского спорта могут вскоре подойти к концу.
"Есть, конечно, позитив. Уже другие виды спорта прислушались к рекомендациям МОК, допускают наших спортсменов и с гимном, и с флагом. Мы надеемся. Мы понимаем, что нашим молодым игрокам важно участвовать.
Да и возрастные игроки, кто бы не хотел увидеть Александра Овечкина на этой Олимпиаде? Это, наверное, его последняя Олимпиада была бы, мы бы все за это болели. А для развития молодых — до 18 лет и до 21 года — нужен международный опыт встреч со сверстниками, чтобы они росли и развивались", — сказал Морозов.