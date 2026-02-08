Владимир Крикунов: «Овечкин 100% вернется из Америки в Россию, где родился, там и пригодился. Саша — патриот нашей страны»

Срок соглашения 40-летнего игрока с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Я думаю, что Овечкин будет заканчивать карьеру, он и так уже много отыграл. Да, может, чисто символически и вернется в “Динамо”, но, мне кажется, он уже наигрался.
Он 100% вернется из Америки в Россию, где родился, там и пригодился. Да и в целом Саша — патриот нашей страны", — сказал Крикунов.
