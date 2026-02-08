Ричмонд
Владимир Крикунов: «Овечкин 100% вернется из Америки в Россию, где родился, там и пригодился. Саша — патриот нашей страны»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о том, вернется ли нападающий Александр Овечкин в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Срок соглашения 40-летнего игрока с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Я думаю, что Овечкин будет заканчивать карьеру, он и так уже много отыграл. Да, может, чисто символически и вернется в “Динамо”, но, мне кажется, он уже наигрался.

Он 100% вернется из Америки в Россию, где родился, там и пригодился. Да и в целом Саша — патриот нашей страны", — сказал Крикунов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
