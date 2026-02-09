Айкел о том, что Ткачаки живут в одной комнате на ОИ: «Если услышим, как кто-то пробивает стену посреди ночи, будем знать, где это происходит»

"Думаю, они, наверное, сдвинули кровати вместе…
Если мы услышим, как кто-то пробивает стену посреди ночи, то, вероятно, будем знать, где это происходит", — сказал Айкел.
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.
Нападающий «Вегаса» и сборной США Джек Айкел высказался о том, что Мэттью и Брэди Ткачаки живут в одной комнате в олимпийской деревне.
