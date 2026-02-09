Дрегер о «Ванкувере»: «Руководство не заинтересовано в увольнении Фута. Это просто шум в медиа»

54-летний специалист возглавил команду в прошлом году, заменив Рика Токкета, ушедшего в «Филадельфию».
«Кэнакс» ушли на олимпийский перерыв на последнем месте в общей таблице НХЛ — 42 очка в 47 играх.
«Если говорить о позиции руководства “Ванкувера”, то на данный момент оно не заинтересовано в увольнении Фута. Это просто шум в медиа», — сказал Дрегер в подкасте Skeres & Price.
Генменеджер «Ванкувера» поддержал Фута на фоне последнего места в НХЛ: «Есть периоды и отрезки, когда мы играем хорошо. Но не хочу оправдываться».