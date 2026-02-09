Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.57
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Дрегер о «Ванкувере»: «Руководство не заинтересовано в увольнении Фута. Это просто шум в медиа»

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что «Ванкувер» не планирует увольнять главного тренера Адама Фута.

54-летний специалист возглавил команду в прошлом году, заменив Рика Токкета, ушедшего в «Филадельфию».

«Кэнакс» ушли на олимпийский перерыв на последнем месте в общей таблице НХЛ — 42 очка в 47 играх.

«Если говорить о позиции руководства “Ванкувера”, то на данный момент оно не заинтересовано в увольнении Фута. Это просто шум в медиа», — сказал Дрегер в подкасте Skeres & Price.

Генменеджер «Ванкувера» поддержал Фута на фоне последнего места в НХЛ: «Есть периоды и отрезки, когда мы играем хорошо. Но не хочу оправдываться».