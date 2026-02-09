Рантанен о Гранлунде: «В форме сборной Финляндии Микаэль всегда прибавляет в игре. Правильно, что он будет капитаном на Олимпиаде»

Сам Рантанен будет выходить на лед с нашивкой альтернативного капитана. В прошлом сезоне игроки вместе поиграли за «Старс».
33-летний Гранлунд сыграл за сборную страны на 14 турнирах, набирая не менее очка за игру в 10 из них. В его активе два победных чемпионата мира (2011, 2022) и бронзовая медаль Олимпиады-2014 в Сочи с участием игроков НХЛ.
"Безусловно, выбор правильный. У него есть опыт и лидерские качества. Кроме того, он всегда хорошо играл за сборную. У него две золотые медали ЧМ.
Кажется, что когда он надевает форму сборной, то всегда прибавляет в игре", — сказал Рантанен.