Маршанд об участии в Олимпиаде: «Ребята конкурентоспособны, они здесь не просто так. Такая возможность выпадает раз в жизни, нужно наслаждаться моментом»

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля.
"Ребята здесь конкурентоспособны, очевидно, они здесь не просто так. Думаю, также нужно наслаждаться этим. Такая возможность выпадает раз в жизни — за исключением Сидни Кросби и Дрю Даути — нужно просто уметь наслаждаться моментом, получать удовольствие.
[Пребывание в олимпийской деревне] было замечательным, действительно здорово находиться среди всех этих спортсменов. Видно, что царит атмосфера волнения. Я не совсем знал, чего ожидать, но это было потрясающе.
Я бы с удовольствием побывал и в других деревнях, познакомился со всеми спортсменами, увидел разные виды спорта, но пока все просто замечательно", — сказал Маршанд.