Вячеслав Козлов о 3:2 со «Спартаком»: «Может, “Динамо” сыграло не самый красивый матч, но нам нужна была победа. Это придаст нам уверенности»

— Мы хотели на эту паузу пригласить игроков МХЛ потренироваться, и мы приглашали двоих хоккеистов из молодежки, потому что у нас не хватало игроков. Хотели еще вызвать Тимура Кола и Курбана Лиъматова, но они играли на Кубке Вызова. Сначала надо их посмотреть, как они потренируются с нами, как они будут выглядеть вместе с нашими взрослыми ребятами, — сказал Козлов.