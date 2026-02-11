Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.76
X
5.45
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о 3:2 со «Спартаком»: «Может, “Динамо” сыграло не самый красивый матч, но нам нужна была победа. Это придаст нам уверенности»

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу над «Спартаком» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2).

Источник: Спортс"

— Прежде всего, хотелось бы поблагодарить болельщиков «Динамо» за поддержку. Может быть, сегодня сыграли не самый красивый матч, но нам нужна была победа. Ребята молодцы: и выстояли в формате три на пять, и спецбригады сработали. И когда повели в счете, довели игру до победы.

— Сегодня Максим Комтуа не играл, и Матч Звезд он пропустил из-за болезни. Как скоро мы его увидим в составе?

— Я думаю, ему нужно несколько дней на восстановление.

— В конце второго периода было нарушение численного состава. Честно говоря, до сих пор до конца не увидел самого момента. В каком эпизоде это случилось? Может, как-то вам арбитры объяснили ситуацию?

— В конце отрезка, когда мы владели шайбой, у нас приехал один игрок, а двое выскочили, не разобрались просто.

— Игорь Ожиганов до паузы говорил о том, что увидим правильную команду после Матча Звезд. Можно ли сейчас назвать «Динамо» правильной командой или все-таки выводы пока рано делать?

— Я думаю, что пока рано. Эта победа придаст нам уверенности. Но сегодня могли выиграть и та, и другая команда. Мы повели в счете, но потом совершили две невынужденные ошибки и потом уже отыгрывались.

— Ну вот как раз-таки пропущенный гол в первой же смене. Это была потеря концентрации?

— Я думаю, что здесь было большое желание закрепить успех. Просто не разобрались.

— В последнем интервью вы говорили о том, что будете привлекать молодых игроков. Но сегодня таких в заявке нет. Когда планируете?

— Мы хотели на эту паузу пригласить игроков МХЛ потренироваться, и мы приглашали двоих хоккеистов из молодежки, потому что у нас не хватало игроков. Хотели еще вызвать Тимура Кола и Курбана Лиъматова, но они играли на Кубке Вызова. Сначала надо их посмотреть, как они потренируются с нами, как они будут выглядеть вместе с нашими взрослыми ребятами, — сказал Козлов.