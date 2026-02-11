Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.84
X
5.40
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Силантьев о телеграм-канале: «Разин пока ничего не говорил, стараюсь, чтобы это не мешало игре. Сурин в этом плане молодец! Очень активный, ничего не боится»

Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о своем телеграм-канале, у которого насчитывается более 6 тысяч подписчиков.

«Егор Сурин в этом плане молодец! Он очень активный, ничего не боится. Большое количество подписчиков (более 30 тысяч — Спортс»"). Я тоже к этому стремлюсь. Стараюсь показывать людям что-то интересное, лайв-контент. Показывал раздевалки на Матче звёзд КХЛ, делал распаковку. По телевизору такое не покажут. Стараюсь снимать эксклюзивный контент для зрителей.

Как относится к этому Андрей Разин? Пока он ничего не говорил. Но в сезоне стараюсь сдержанно снимать, чтобы это не мешало игре. Но это и не мешает. Просто стараюсь аккуратно вести.

Мне жена очень помогает. И выложит, и что-то посоветует, и текст может написать. Поэтому, можно сказать, она полностью отвечает за это все", — сказал Силантьев.

В текущем сезоне 25-летний форвард магнитогорцев набрал 44 (20+24) очка в 47 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вчера РБК сообщил, что власти приняли решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России, а Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса сегодня.