Капитан «Салавата» Панин о 40-летии: «Перешагнув юбилей, почувствовал новую психологию и уверенность. Открыл в хоккее что-то новое, растворился в команде»

— В сезоне вы пропустили только один матч из 53, показатель полезности — «плюс 7», это лучшие показатели в команде. Переживаете очередную молодость?
— Знаете, для меня стал знаковым 40-летний юбилей. Перешагнув его, почувствовал новую психологию и дополнительную уверенность. Многое дал — и мне, и команде — последний плей-офф, когда «Салават» вопреки всем прогнозам прошел два раунда и завоевал «бронзу».
Все это позволило сбросить лишний психологический груз, открыть в хоккее и своей профессии что-то новое. Ловлю себя на мысли, что растворился в команде, вместе с ней держу уровень и в общем-то не чувствую возраста. Отсюда в частности и эти «плюс семь», — сказал Панин.