Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.78
X
4.20
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.84
X
5.40
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Капитан «Салавата» Панин о 40-летии: «Перешагнув юбилей, почувствовал новую психологию и уверенность. Открыл в хоккее что-то новое, растворился в команде»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о своем 40-летии. Хоккеист отметил юбилей в ноябре прошлого года.

Источник: Спортс"

— В сезоне вы пропустили только один матч из 53, показатель полезности — «плюс 7», это лучшие показатели в команде. Переживаете очередную молодость?

— Знаете, для меня стал знаковым 40-летний юбилей. Перешагнув его, почувствовал новую психологию и дополнительную уверенность. Многое дал — и мне, и команде — последний плей-офф, когда «Салават» вопреки всем прогнозам прошел два раунда и завоевал «бронзу».

Все это позволило сбросить лишний психологический груз, открыть в хоккее и своей профессии что-то новое. Ловлю себя на мысли, что растворился в команде, вместе с ней держу уровень и в общем-то не чувствую возраста. Отсюда в частности и эти «плюс семь», — сказал Панин.