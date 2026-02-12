Вашингтон
Хартли о 2:4 от «Динамо» Минск: «Сказались вещи, которые мы не могли контролировать. Такие поражения иногда помогают. Мы снова встанем на ноги и будем побеждать»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от минского «Динамо» (2:4).

Источник: Спортс"

— Тяжелая игра, тяжелый результат. Бились и боролись всю игру. Сказались на результате некоторые вещи, которые мы даже не могли контролировать. Это окончание нашей победной серии, но мы встанем снова на ноги и будем побеждать.

— Полтора периода была хорошая игра, а потом пошло много неоправданных удалений. С чем это связано?

— Как уже сказал, есть некоторые вещи, которые мы не контролируем.

— С «Сочи» намерены начать новую победную серию?

— Это в истории «Локомотива», в характере команды. Но такие поражения тоже иногда помогают. Надо брать уроки из этих игр и выносить положительные вещи.

— У вас еще две игры в регулярке против минского «Динамо». Вернете им должок за поражения?

— Мы каждую игру проводим на победу. Это очень ровная лига с очень хорошими соперниками. Каждая игра — новый вызов, — сказал Хартли.

«Динамо» Минск прервало 7-матчевую победную серию «Локомотива». Команда Квартальнова идет 2-й на Западе.