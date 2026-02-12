Гришин о 3:5 от «Сочи»: «Происходили ужасно глупые ошибки, за которые нас наказали. И 2-й гол в большинстве, и 4-я шайба — это какой-то нонсенс просто»

— Процитирую Дмитрия Вячеславовича Квартальнова: «Пу-пу-пу»… Больше нет слов, наверное.
— Перед игрой на раскатке не чувствовалось, что есть какая-то недооценка соперника? Может, думали, что выйдете добивать соперника после их поражения 10:1 в Новосибирске.
— А у нас что, был какой-то повод выходит и добивать противника? Мы 1:5 проиграли прошлую игру. Вы заметили, что на разминке что-то плохое?
— Плохо вкатывались в игру в первом периоде.
— Знаете, я тоже подумал, что мы плохо вкатывались в игру. Потом вышел в перерыве, посмотрел на табло: по броскам 22 на 6 перебросали… Я говорю: «Это что за статистика такая?» Коллеги мне отвечают: «Да мы неплохо играли». А мне вообще не понравилось, как мы играли. Я здесь вообще ничего не могу понять.
— 58 бросков в общем и целом, но бросок броску рознь. Чего не хватило именно в завершающей стадии?
— Как обычно, хладнокровия. Чего-то еще, наверное. Я про это часто говорю. Не могу все время про это говорить, потому что это как-то обидно. Надо забивать…
Но на самом деле сегодня забили три, бились до конца, ребята все пытались изменить. Но, к сожалению, сегодня у нас происходили ужасно глупые ошибки, за которые нас просто наказали. И второй гол в большинстве, и четвертая шайба — это какой-то нонсенс просто, — сказал Гришин.