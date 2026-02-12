Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Латвия
1
:
США
2
Все коэффициенты
П1
51.00
X
11.50
П2
1.07
Хоккей. Мужчины
2-й период
Германия
3
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.50
П2
28.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Гришин о 3:5 от «Сочи»: «Происходили ужасно глупые ошибки, за которые нас наказали. И 2-й гол в большинстве, и 4-я шайба — это какой-то нонсенс просто»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении от «Сочи» со счетом 3:5.

Источник: Спортс"

— Процитирую Дмитрия Вячеславовича Квартальнова: «Пу-пу-пу»… Больше нет слов, наверное.

— Перед игрой на раскатке не чувствовалось, что есть какая-то недооценка соперника? Может, думали, что выйдете добивать соперника после их поражения 10:1 в Новосибирске.

— А у нас что, был какой-то повод выходит и добивать противника? Мы 1:5 проиграли прошлую игру. Вы заметили, что на разминке что-то плохое?

— Плохо вкатывались в игру в первом периоде.

— Знаете, я тоже подумал, что мы плохо вкатывались в игру. Потом вышел в перерыве, посмотрел на табло: по броскам 22 на 6 перебросали… Я говорю: «Это что за статистика такая?» Коллеги мне отвечают: «Да мы неплохо играли». А мне вообще не понравилось, как мы играли. Я здесь вообще ничего не могу понять.

— 58 бросков в общем и целом, но бросок броску рознь. Чего не хватило именно в завершающей стадии?

— Как обычно, хладнокровия. Чего-то еще, наверное. Я про это часто говорю. Не могу все время про это говорить, потому что это как-то обидно. Надо забивать…

Но на самом деле сегодня забили три, бились до конца, ребята все пытались изменить. Но, к сожалению, сегодня у нас происходили ужасно глупые ошибки, за которые нас просто наказали. И второй гол в большинстве, и четвертая шайба — это какой-то нонсенс просто, — сказал Гришин.