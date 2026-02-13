Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
Франция
3
:
Чехия
4
Все коэффициенты
П1
27.00
X
9.00
П2
1.11
Хоккей. Мужчины
23:10
Канада
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
13.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Борис Михайлов: «Филиппов был надежным защитником. Сожалею, что уходят люди, которые оставили хороший след в советском и российском хоккее»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился воспоминаниями об Александре Филиппове.

Источник: Спортс"

Сегодня стало известно, что Филиппов умер в возрасте 75 лет.

"Он был хорошим и надежным защитником, в жизни тоже был хорошим и надежным человеком.

Сожалею, что уходят люди, которые оставили хороший след в советском и российском хоккее. Соболезнования всем близким и родным", — сказал Михайлов.

В качестве игрока московского «Динамо» Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР (1972, 1976) и многократным призером чемпионатов СССР. В 1975 году в составе сборной СССР он стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы. После завершения профессиональной карьеры работал тренером в системе «Динамо».

Филиппов — первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

