Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Швейцария
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Рене Фазель: «Я был на восемнадцати Олимпиадах, Сочи для меня на 1-м месте. Еще в 2003-м Фетисов сказал: “Мы хотели бы организовать там зимние Игры”. Это как русский Сен-Тропе, звучало удивительно»

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился воспоминаниями о проведении Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Источник: Спортс"

— Какие Олимпийские игры вам нравятся больше всего? Какие самые любимые в истории?

— Знаете, я был на восемнадцати Олимпиадах. И я думаю, что Игры в Сочи для меня на первом месте.

— Это потому, что вы принимали непосредственное участие в их организации и любите Россию?

— Я просто помню, как все начиналось. Еще в 2003 году ко мне пришел Слава Фетисов и сказал: «Рене, мы хотели бы организовать зимнюю Олимпиаду в Сочи».

Ну, это как русский Сен-Тропе. Звучало очень удивительно. Но я ответил: «Конечно». А потом поехал туда, все посмотрел и добавил: «А почему нет? Давайте попробуем».

В самом деле, заявочный комитет «Сочи‑2014» проделал очень хорошую, даже грандиозную работу, которая в 2007 году позволила получить право проведения Игр. И потом шла подготовка к Играм. Прибрежный кластер, горный кластер, дорожные развязки, олимпийская деревня, арены…

Это было потрясающе, и организация получилась отличной. Олимпиада фактически изменила весь город Сочи. И даже Жан‑Клод Килли, председатель координационной комиссии МОК по Играм 2014 года, сказал в разговоре со мной: «Рене, эта Олимпиада была просто потрясающей», — сказал Фазель.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше