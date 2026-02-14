Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швеция
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.13
П2
10.25
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.07
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
6.86
X
5.36
П2
1.42
Хоккей. Мужчины
18:40
Финляндия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
45.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Сборная Канады первой вышла в ¼ финала на Олимпиаде-2026. У канадцев 12 победных игр подряд на турнирах с участием игроков НХЛ

Сборная Канады досрочно выиграла группу А на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Канадцы обыграли команды Чехии (5:0) и Швейцарии (5:1), обеспечив себе первое место вне зависимости от результата заключительной игры против Франции.

Таким образом, команда под руководством Джона Купера первой обеспечила себе место в ¼ финала турнира, куда напрямую попадают три победителя групп и лучшая из команд, занявших вторые места.

Отметим, что у «кленовых» продолжается победная серия на Олимпиадах с участием игроков НХЛ — она достигла 12 матчей.

Начало было положено в предварительном раунде Олимпиады-2010 в Ванкувере, когда канадцы разгромили сборную Германии (8:2). Затем были обыграны Россия (7:3), Словакия (3:2) и США в финале (3:2 ОТ).

В Сочи-2014 канадцы выиграли все 6 матчей, победив Норвегию (3:1), Австрию (6:0), Финляндию (2:1 ОТ), Латвию (2:1), США (1:0) и Швецию в финале (3:0).

Напомним, что на олимпийских турнирах в Пхенхчане-2018 и Пекине-2022 игроки НХЛ не выступали.