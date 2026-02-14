Ричмонд
Рене Фазель: «Овечкин и Малкин — исключительные игроки. Саша — легенда, он зверь. Если есть желание, то пусть играет до 50 лет»

Бывший президент Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о карьерах Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего Овечкина 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — рекорд лиги.

— Стоит ли Овечкину идти к цели — 1000 голов без учета плей‑офф? Или королю хоккея уже можно отдохнуть?

— Я, наверное, последний человек, кто может давать советы Саше. Он же легенда, он зверь, понимаете? Я помню время, когда он уезжал в НХЛ, а год спустя это сделал и Малкин. Джино пришлось лететь в Америку через Финляндию, потому что у него был контракт с магнитогорским «Металлургом», и этот вопрос решался в ИИХФ.

В итоге две большие звезды оказались в НХЛ, и это очень хорошо для России. Потому что Ови и Джино уже два десятилетия замечательно представляют российский хоккей во всем мире. Они исключительные игроки.

Поэтому я не могу давать советы Овечкину. Он умный, пусть поступает так, как считает лучше. Он знает свое тело и возможности организма. Если есть желание, то пусть играет в хоккей хоть до 50 лет, — сказал Фазель.

Фазель о КХЛ: «Россияне привыкли играть в “балет на льду” — не любят много физического контакта. Здорово, что хоккеисты из Канады и США добавляют силовой борьбы».

