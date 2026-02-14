«Питтсбург» выложил фото с Кросби, Малкиным и Летангом, поздравив фанатов с Днем святого Валентина

«Розы красные, фиалки синие. Уже 20 лет вместе — и наша любовь по-прежнему искренна», — говорится в поздравлении «Пингвинс».
Изображение: x.com/penguins.
