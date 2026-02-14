Ричмонд
Аймурзин об Олимпиаде-2026: «Болею исключительно за сборную Словакии, Лишку поздравил. В сборных Канады или США у меня знакомых нет»

— Ваш партнер и капитан Адам Лишка в составе сборной Словакии одержал первую победу на Олимпийских играх. Успели поздравить его с этим событием?

Источник: Спортс"

— Да, я смотрел матч. Сразу после игры лично поздравил Адама с победой. Искренне желаю словакам удачи на турнире — хочется, чтобы они прошли по сетке как можно дальше.

— Планируете ли вы в целом следить за ходом олимпийского турнира, или фокус будет только на матчах товарища?

— Признаюсь, я болею исключительно за сборную Словакии, поэтому буду следить только за их результатами. В составах команд Канады или США у меня нет знакомых, так что мои симпатии полностью на стороне словаков, — сказал Данил Аймурзин.

Словакия вышла в ¼-финала на Олимпиаде-2026, выиграв группу В. Финляндия стала 2-й, Швеция и Италия сыграют в квалификационном раунде.