Ротенберг о матче детских команд «Академии “Динамо”: “Мы не соревнуемся друг с другом — кто круче. Мы растим всесторонне развитых людей, которые будут ковать славу нашего хоккея”

Член совета директоров «Динамо», главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о матче между детскими командами системы «Динамо».

Источник: Спортс

«Сегодня сыграли две детские команды системы “Академии Динамо” — “Динамо” и “Красная Машина Юниор”. Ребята молодцы — работали честно, со 100% самоотдачей, с горячем сердцем — и это самое ценное в детском хоккее.

Но главное здесь даже не счет или итог. Эта игра не про «мы друг против друга» — она про «мы вместе». Потому что и «Динамо», и «Красная Машина Юниор» — части одной большой семьи «Академии “Динамо”. Сегодня у нас в Москве и Московской области тренируется свыше 800 детей. И еще столько же — в Санкт-Петербурге, в “Динамо” и “Красной Машине Юниор”.

Это огромная общая структура, где все связаны между собой: школы, тренеры, методики, ценности. Мы не соревнуемся друг с другом «кто круче», мы делаем одно дело — растим всесторонне развитых людей и хоккеистов, которые завтра будут ковать славу нашего хоккея.

Для нас важно не просто научить ребенка кататься и бросать. В основе нашего подхода — закалка характера, дисциплина, уважение к партнерам и сопернику, умение работать в команде, учиться и думать. Хоккей и образование, спорт и личностный рост идут вместе.

Сегодня ребята вышли на лед в разных джерси, но внутри — одна система, одна школа, один подход. Одна большая академия «Динамо», — написал Ротенберг.