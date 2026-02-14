Ротенберг о матче детских команд «Академии “Динамо”: “Мы не соревнуемся друг с другом — кто круче. Мы растим всесторонне развитых людей, которые будут ковать славу нашего хоккея”

Но главное здесь даже не счет или итог. Эта игра не про «мы друг против друга» — она про «мы вместе». Потому что и «Динамо», и «Красная Машина Юниор» — части одной большой семьи «Академии “Динамо”. Сегодня у нас в Москве и Московской области тренируется свыше 800 детей. И еще столько же — в Санкт-Петербурге, в “Динамо” и “Красной Машине Юниор”.