Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
4
:
Дания
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
72.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Сваймен пропустил после броска Йенсена с центра площадки в матче США — Дания. Шайба пролетела между щитков вратаря «Бостона»

Вратарь сборной США Джереми Сваймен пропустил гол после броска от центра площадки в матче против Дании (1:2, второй период) на олимпийском турнире.

Источник: Спортс"

На 12-й минуте защитник Никлас Йенсен, находясь на красной линии у борта запустил шайбу в сторону ворот американской сборной.

Сваймен оказался не готов к этому и пропустил шайбу между щитками.