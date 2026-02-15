Сваймен пропустил после броска Йенсена с центра площадки в матче США — Дания. Шайба пролетела между щитков вратаря «Бостона»

На 12-й минуте защитник Никлас Йенсен, находясь на красной линии у борта запустил шайбу в сторону ворот американской сборной.
Сваймен оказался не готов к этому и пропустил шайбу между щитками.
Вратарь сборной США Джереми Сваймен пропустил гол после броска от центра площадки в матче против Дании (1:2, второй период) на олимпийском турнире.
