Болельщики сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч с США. Ранее Трамп заявлял о намерении присоединить остров

Болельщики сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч против США (2:4, второй период) на олимпийском хоккейном турнире в Италии.

Источник: Спортс"

Фанаты размахивали флагом на трибуне, этот эпизод попал в прямую трансляцию игры.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.

Изображение: кадр из трансляции Okko.