Болельщики сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч с США. Ранее Трамп заявлял о намерении присоединить остров

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.
Изображение: кадр из трансляции Okko.
Болельщики сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч против США (2:4, второй период) на олимпийском хоккейном турнире в Италии.
