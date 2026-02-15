Фанатам сборной Дании запретили показывать флаги Гренландии на матче с США. Секьюрити требовали убрать флаги и удалить записи («СЭ»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс», между латвийскими и шведскими фанатами сборной Дании и службой безопасности арены в Милане произошел конфликт.
Один из секьюрити попросил убрать гренландский флаг. Болельщики отказались выполнять требование. Латвийцев поддержали шведские и американские фанаты.
Позднее сотрудники охраны объявили, что «по соображениям безопасности» флаг Гренландии запрещен на трибунах.
Также журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов сообщает, что секьюрити требовали его удалить фото и видеозаписи конфликта с болельщиками.