Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Фанатам сборной Дании запретили показывать флаги Гренландии на матче с США. Секьюрити требовали убрать флаги и удалить записи («СЭ»)

Болельщики сборной Дании пронесли флаги Гренландии на матч против США (3:5, третий период) на олимпийском турнире в Италии.

Источник: Спортс"

Как сообщает «Спорт-Экспресс», между латвийскими и шведскими фанатами сборной Дании и службой безопасности арены в Милане произошел конфликт.

Один из секьюрити попросил убрать гренландский флаг. Болельщики отказались выполнять требование. Латвийцев поддержали шведские и американские фанаты.

Позднее сотрудники охраны объявили, что «по соображениям безопасности» флаг Гренландии запрещен на трибунах.

Также журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов сообщает, что секьюрити требовали его удалить фото и видеозаписи конфликта с болельщиками.