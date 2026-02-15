Ричмонд
Бирюков об уходе Кузнецова: «Он пообщался со мной и Разиным, решил, что хочет играть. В “Металлурге” не совсем получилось. Надеюсь, он еще долго будет выступать»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о причинах ухода Евгения Кузнецова. Форвард перешел в «Салават Юлаев».

Источник: Спортс"

— Евгений Кузнецов провел первый матч против «Металлурга», сделав две результативные передачи. Вы рады за него лично, что он обрел себя в новой команде?

— Я всегда за то, чтобы ребята были востребованы. Евгению я желаю удачи. У нас остались хорошие отношения. Надеюсь, что он еще долго будет играть.

— Уже не по горячим следам, но все же хотелось бы услышать от вас комментарий по расставанию с Кузнецовым. По какой причине произошел его переход в «Салават»?

— Все просто. Евгений, пообщавшись со мной и с Андреем Владимировичем Разиным, принял решение, что он хочет играть. У нас не совсем получилось выходить в стартовом составе. Здесь никаких секретов нет, — сказал Бирюков.