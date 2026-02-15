Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Слафковски о 3:5 со Швецией: «Лучшее поражение в жизни. Получив большинство в концовке, мы попытались расслабиться. У нас было целых 2 минуты, чтобы забить»

Форвард сборной Словакии Юрай Слафковски назвал поражение от Швеции (3:5) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 лучшим в жизни.

Словакам удалось забросить третью шайбу на 59:21, реализовав большинство — Далибор Дворски отправил шайбу в ворота после наброса Слафковски.

Этот гол позволил словакам получить лучшую разницу шайб в личных встречах против Финляндии и Швеции («+1» против «0» у финнов и «минус 1» у шведов) и благодаря этому занять первое место в группе.

"Лучшее поражение в моей жизни. Получив большинство в концовке мы попытались успокоиться, расслабиться. Не нужно было никуда спешить. Было целых 2 минуты, чтобы забить, 2 минуты 30 секунд до конца игры. Мы старались играть не спеша.

В моменте с голом я просто отправил шайбу в сторону ворот, и вдруг увидел, что Дворски празднует. Я начал прыгать от радости, хотя мы все еще уступали в счете с разницей в две шайбы", — сказал Слафковски.

Дикая картина: словаки празднуют поражение! Нужная разница шайб вывела их в ¼.