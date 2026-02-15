Слафковски о 3:5 со Швецией: «Лучшее поражение в жизни. Получив большинство в концовке, мы попытались расслабиться. У нас было целых 2 минуты, чтобы забить»

Словакам удалось забросить третью шайбу на 59:21, реализовав большинство — Далибор Дворски отправил шайбу в ворота после наброса Слафковски.
Этот гол позволил словакам получить лучшую разницу шайб в личных встречах против Финляндии и Швеции («+1» против «0» у финнов и «минус 1» у шведов) и благодаря этому занять первое место в группе.
"Лучшее поражение в моей жизни. Получив большинство в концовке мы попытались успокоиться, расслабиться. Не нужно было никуда спешить. Было целых 2 минуты, чтобы забить, 2 минуты 30 секунд до конца игры. Мы старались играть не спеша.
В моменте с голом я просто отправил шайбу в сторону ворот, и вдруг увидел, что Дворски празднует. Я начал прыгать от радости, хотя мы все еще уступали в счете с разницей в две шайбы", — сказал Слафковски.
Дикая картина: словаки празднуют поражение! Нужная разница шайб вывела их в ¼.