Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Джек Хьюз об Айкеле: «Один из лучших игроков мира. В сборной США у него та же роль, что и в “Вегасе” — набирать очки и быть лидером»

Форвард сборной США Джек Хьюз отметил лидерскую роль Джека Айкела в команде после победы в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Дании (6:3).

Источник: Спортс"

Во втором периоде при счете 1:2 нападающий «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка за 57 секунд — сначала помог отличиться Брэди Ткачаку, а потом забил сам. В двух играх на турнире у 29-летнего игрока стало 4 (1+3) балла.

"Это было вполне ожидаемо. Он один из лучших игроков мира, и, понятное дело, один из лучших американцев. Мы рассчитываем на него как на игрока, способного обеспечить высокую результативность.

В сборной у него та же роль, что и в «Вегасе» — набирать очки и быть лидером команды", — сказал Хьюз.