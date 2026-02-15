Джек Хьюз об Айкеле: «Один из лучших игроков мира. В сборной США у него та же роль, что и в “Вегасе” — набирать очки и быть лидером»

Во втором периоде при счете 1:2 нападающий «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка за 57 секунд — сначала помог отличиться Брэди Ткачаку, а потом забил сам. В двух играх на турнире у 29-летнего игрока стало 4 (1+3) балла.
"Это было вполне ожидаемо. Он один из лучших игроков мира, и, понятное дело, один из лучших американцев. Мы рассчитываем на него как на игрока, способного обеспечить высокую результативность.
В сборной у него та же роль, что и в «Вегасе» — набирать очки и быть лидером команды", — сказал Хьюз.