«Иди в тюрьму!» Фанаты Мичигана — в адрес Маккенны во время матча NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 0+1 в 2 первых играх после обвинения в нападении

Команды провели два матча в рамках студенческого чемпионата США. Мичиган одержал две домашние победы — 5:4 Б и 6:3.
Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Маккенна отметился в этих играх одной результативной передачей. В 26 матчах за команду Penn State в сезоне NCAA у 18-летнего канадца стало 33 (11+22) очка.
Ранее хоккеисту было предъявлено обвинение после инцидента, произошедшего 31 января возле бара в Стейт-Колледже, штат Пенсильвания. По данным полиции, он «ударил 21-летнего мужчину по лицу во время конфликта, в результате чего тот получил травмы лица, потребовавшие хирургического вмешательства».
Гэвин был выпущен под залог, при этом прокуратура уже сняла с игрока обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.
Предварительное слушание по его делу было отложено до 11 марта. При этом игрок не был отстранен от матчей в студенческой лиге.