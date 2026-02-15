Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Иди в тюрьму!» Фанаты Мичигана — в адрес Маккенны во время матча NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 0+1 в 2 первых играх после обвинения в нападении

Фанаты университета Мичигана встретили форварда университета Пенсильвании Гэвина Маккенну скандированием: «Иди в тюрьму!».

Команды провели два матча в рамках студенческого чемпионата США. Мичиган одержал две домашние победы — 5:4 Б и 6:3.

Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Маккенна отметился в этих играх одной результативной передачей. В 26 матчах за команду Penn State в сезоне NCAA у 18-летнего канадца стало 33 (11+22) очка.

Ранее хоккеисту было предъявлено обвинение после инцидента, произошедшего 31 января возле бара в Стейт-Колледже, штат Пенсильвания. По данным полиции, он «ударил 21-летнего мужчину по лицу во время конфликта, в результате чего тот получил травмы лица, потребовавшие хирургического вмешательства».

Гэвин был выпущен под залог, при этом прокуратура уже сняла с игрока обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Предварительное слушание по его делу было отложено до 11 марта. При этом игрок не был отстранен от матчей в студенческой лиге.