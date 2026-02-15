Сваймен о пропущенном голе с центра площадки в матче с Данией: «Я потерял шайбу из виду. Она шла на идеальной высоте для попадания в ворота»

На 12-й минуте защитник Никлас Йенсен, находясь на красной линии у борта, верхом запустил шайбу в сторону ворот американской сборной. Сваймен оказался не готов к этому, и шайба оказалась в сетке.
"Я потерял шайбу из виду, она шла на идеальной высоте для попадания в ворота. Конечно, хотелось бы переиграть этот момент, но на таком уровне нужно сохранять спокойствие и думать о следующем броске. Я очень горжусь командой — ребята поддержали меня и сделали свою работу.
Повлияла ли на это темная окраска бортов? Я дальтоник, и мне все равно. С этим приходится сталкиваться всем вратарям, в НХЛ мы каждый вечер играем на разных аренах, так что это просто еще один вызов", — сказал Сваймен.
США пропустили с середины площадки! Так Дания повела в счете.