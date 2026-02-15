Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Франция
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Сваймен о пропущенном голе с центра площадки в матче с Данией: «Я потерял шайбу из виду. Она шла на идеальной высоте для попадания в ворота»

Вратарь сборной США Джереми Сваймен высказался о том, что пропустил гол после броска от центра площадки в матче против Дании (6:3) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

На 12-й минуте защитник Никлас Йенсен, находясь на красной линии у борта, верхом запустил шайбу в сторону ворот американской сборной. Сваймен оказался не готов к этому, и шайба оказалась в сетке.

"Я потерял шайбу из виду, она шла на идеальной высоте для попадания в ворота. Конечно, хотелось бы переиграть этот момент, но на таком уровне нужно сохранять спокойствие и думать о следующем броске. Я очень горжусь командой — ребята поддержали меня и сделали свою работу.

Повлияла ли на это темная окраска бортов? Я дальтоник, и мне все равно. С этим приходится сталкиваться всем вратарям, в НХЛ мы каждый вечер играем на разных аренах, так что это просто еще один вызов", — сказал Сваймен.

США пропустили с середины площадки! Так Дания повела в счете.