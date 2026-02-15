Тимкин о завершении карьеры: «Наигрался, можно сказать. Я ни о чем не жалею, никого не обманул, контракты отработал полностью. Доволен тем, как все сложилось»

Сейчас 35-летний экс-форвард «Металлурга» входит в тренерский штаб магнитогорской команды МХЛ — «Стальных Лисов».
— Уже полностью выключили в себе игрока? Или все еще ловите себя на мыслях: «я бы здесь сделал по-другому»?
— Такие мысли все равно проскакивают. Но я стараюсь уже мыслить именно с тренерской точки зрения. Нужно перестраиваться. Это ежедневная, монотонная работа над собой и над контролем своих мыслей.
— Желание выйти и погонять шайбу с игроками еще остается?
— Перед Новым годом у нас было две тренировки, и мы тренерским штабом вышли поиграть с ребятами. В первый день был азарт, хотелось играть. А во второй день уже не хотелось.
— Тело сказало «хватит»?
— И тело, и общие ощущения. Можно сказать, что наигрался.
— Получается, завершили игровую карьеру вовремя?
— Абсолютно. Я ни о чем не жалею. Все произошло так, как и должно было быть. Я никого не обманул, все свои контракты отработал полностью. И очень доволен тем, как сложилась моя карьера, — сказал Тимкин.