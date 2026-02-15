Скабелка о «Динамо»: «Затеяли перестройку посреди сезона. Команда взбодрилась после смены тренера, но эта эйфория прошла. Козлов только ищет общий язык с игроками»

Команда под руководством Вячеслава Козлова, сменившего Алексея Кудашова по ходу сезона, идет на 6-м месте в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Динамо» затеяло перестройку посреди сезона. Команда взбодрилась после смены тренера, но сейчас эта эйфория прошла. Нужно время, чтобы они привыкли к требованиям главного тренера.
Пока Вячеслав Козлов только ищет общий язык с хоккеистами. Это займет время. Не могу назвать «Динамо» очевидным претендентом на победу в Кубке Гагарина", — сказал Скабелка.