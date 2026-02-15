Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Франция
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Скабелка о «Динамо»: «Затеяли перестройку посреди сезона. Команда взбодрилась после смены тренера, но эта эйфория прошла. Козлов только ищет общий язык с игроками»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка оценил ситуацию в московском «Динамо».

Команда под руководством Вячеслава Козлова, сменившего Алексея Кудашова по ходу сезона, идет на 6-м месте в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Динамо» затеяло перестройку посреди сезона. Команда взбодрилась после смены тренера, но сейчас эта эйфория прошла. Нужно время, чтобы они привыкли к требованиям главного тренера.

Пока Вячеслав Козлов только ищет общий язык с хоккеистами. Это займет время. Не могу назвать «Динамо» очевидным претендентом на победу в Кубке Гагарина", — сказал Скабелка.