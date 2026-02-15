Уилсон назвал Овечкина, говоря о самом стильном игроке из Канады: «Можно добавить русского? Ови с тонированным визором и желтыми шнурками. Будет почетным канадцем»

Канал BarDown, входящий в сеть TSN, попросил игроков олимпийской сборной Канады создать своего идеального игрока сборной Канады.
Им нужно было назвать восемь канадских игроков, которые являются лучшими в каждой отдельной категории — скорость, бросок, контроль шайбы, стиль, хоккейный IQ, жесткость, характер, умение действовать в решающие моменты.
Рассуждая о самом стильном игроке, Уилсон попытался включить своего партнера по «Кэпиталс»: "Можно добавить русского? Ови с тонированным козырьком и желтыми шнурками. Будет почетным канадцем.
Ладно, так и быть, добавлю сюда Гретцки. Пусть будут два великих", — сказал Уилсон.
В итоге его выбор оказался таким: Нэтан Маккиннон (скорость), Ши Уэбер (бросок), Коннор Макдэвид (контроль шайбы), Александр Овечкин и Уэйн Гретцки (стиль), Стив Айзерман (IQ), Крис Пронгер (жесткость), Джером Игинла (характер), Сидни Кросби (решающие моменты).
При этом некоторые другие игроки нынешней канадской сборной (Сэм Беннетт, Сет Джарвис, Брэндон Хэйгл) назвали самого Уилсона в категории «жесткость».