Петерка о 3:4 с Латвией: «Германия доминировала большую часть времени. Да, где-то отскоки были не в нашу пользу, но мы не ищем оправданий»

Форвард сборной Германии Джон-Джейсон Петерка высказался о поражении от Латвии (3:4) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.
"В целом сегодня мы доминировали большую часть времени. Да, где-то отскоки были не в нашу пользу.
Тем не менее, мы не ищем оправданий. Просто должны лучше сыграть в матче против США«, — сказал Петерка, выступающий в НХЛ за “Юту”.