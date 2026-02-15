Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Франция
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
21:10
Дания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2

Зоркин об успехах «Салавата» после Нового года: «Фартовый приехал к нам». Кузнецов стал игроком уфимцев в январе

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин высказался об успешной игре команды после Нового года.

Уфимский клуб идет на 5-м месте в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Смотрите ли вы в турнирную таблицу? И хотите ли, чтобы посев плей-офф был домашний у вас?

— Да нет, на самом деле, не вижу никакой проблемы, если посев в плей-офф будет не домашний. Конечно, хотелось бы повыше забраться, понятно, что мы сейчас не в той ситуации, чтобы сидеть, считать, выбирать соперника, нам надо самим укреплять свои позиции, играть каждую игру «от ножа».

— В этом сезоне вы добавили и постепенно выходите на лидирующую роль…

— Да, конечно, хочется переходить на новый уровень. Стараюсь, да, понятно, что есть в первую очередь командные цели, но хочется в эти командные цели больше вкладывать от себя лично. Больше давать хорошей игры, помогать всем хочется, быть лидером тоже, конечно, хочется, уже 25 лет, пора уже.

— За счет чего «Салават» так прибавил после Нового года?

— Фартовый приехал к нам, — сказал Зоркин с улыбкой.

В январе к «Салавату» присоединился 33-летний форвард Евгений Кузнецов. В 8 матчах за команду он набрал 7 (1+6) очков при полезности «+5».