Зоркин об успехах «Салавата» после Нового года: «Фартовый приехал к нам». Кузнецов стал игроком уфимцев в январе

— Да, конечно, хочется переходить на новый уровень. Стараюсь, да, понятно, что есть в первую очередь командные цели, но хочется в эти командные цели больше вкладывать от себя лично. Больше давать хорошей игры, помогать всем хочется, быть лидером тоже, конечно, хочется, уже 25 лет, пора уже.