Зоркин об успехах «Салавата» после Нового года: «Фартовый приехал к нам». Кузнецов стал игроком уфимцев в январе

Уфимский клуб идет на 5-м месте в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
— Смотрите ли вы в турнирную таблицу? И хотите ли, чтобы посев плей-офф был домашний у вас?
— Да нет, на самом деле, не вижу никакой проблемы, если посев в плей-офф будет не домашний. Конечно, хотелось бы повыше забраться, понятно, что мы сейчас не в той ситуации, чтобы сидеть, считать, выбирать соперника, нам надо самим укреплять свои позиции, играть каждую игру «от ножа».
— В этом сезоне вы добавили и постепенно выходите на лидирующую роль…
— Да, конечно, хочется переходить на новый уровень. Стараюсь, да, понятно, что есть в первую очередь командные цели, но хочется в эти командные цели больше вкладывать от себя лично. Больше давать хорошей игры, помогать всем хочется, быть лидером тоже, конечно, хочется, уже 25 лет, пора уже.
— За счет чего «Салават» так прибавил после Нового года?
— Фартовый приехал к нам, — сказал Зоркин с улыбкой.
В январе к «Салавату» присоединился 33-летний форвард Евгений Кузнецов. В 8 матчах за команду он набрал 7 (1+6) очков при полезности «+5».