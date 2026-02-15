Ричмонд
Салливан о Брэди Ткачаке после 6:3 с Данией: «Он зверь, его энергия заразительна. Все думают о его мощи и силе, но не отдают должное за хоккейный интеллект»

Главный тренер сборной США Майк Салливан высказался об игре форварда Брэди Ткачака после победы над Данией (6:3) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

В обоих матчах на олимпийском турнире капитан «Оттавы» забросил по шайбе.

"Он зверь, просто зверь. Его энергия заразительна. Он очень активен на скамейке запасных, в перерывах между периодами, позитивный парень.

Он втягивает всех в борьбу в прямом и переносном смысле. И это нам в нем нравится.

Он элитный игрок. Я думаю, что его хоккейное чутье недооценено и остается незамеченным. Когда люди думают о Брэди, то прежде всего вспоминают о его мощи и силе. Он, конечно же, обладает этими качествами, но я думаю, что ему не отдают должное за его интеллект как хоккеиста", — сказал Салливан.